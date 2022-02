Tahaks vihmausse kasvatada? Konsulent aitab toetuse taotlemisel

Värske aasta konsulendi tiitli kandja Liia Lust on igas mõttes värvikas tegelane, kel korraga mitu ametit: ta juhib Jõgevamaa Koostöökoda, Jõgevamaa Kodukandi Ühendust ja on ka Põltsamaa vallavolikogu liige. Äsja ilmus trükist tema koostatud mahukas kogumik „100 Jõgevamaa talu läbi sajandi“, kus autor annab ülevaate kohalike talude saatusest, sest „eestlane on maarahvas ja meie juured on külades“.

EPAs zooinseneriks õppinud Liia Lust kõva käsi põllumajanduse ja maaelu toetuste tundmises. Põllumehed helistavad talle tihti, kui neil on PRIAga mingid probleemid, ja ütlevad, et "sina tead ju kõike täpselt“. Jõgevamaa piimatootja ja aasta põllumees 2016 Lembit Paal nendib:„Liia on üks pädevam konsulent, keda tean. Tal on väga suur kogemustepagas ja põhjalikud teadmised seadustest-määrustest.“

Liia sõnul ei riski põllumehed praegu eriti ehitada, sest kõik on kallimaks läinud.