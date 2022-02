Hing kisub maale, aga maakodu on luksuskaup

“Lähen sinna ja tunnen rahu, kõik mured kaovad,” räägib Triinu Kütt oma 160 aastat vanast majast, mille aasta tagasi leidis. Õnnega on ta koos ka selle poolest, et jõudis maale maja ära osta. Pakkumisi on praegu vähem kui nõudlust ja hinnad läinud üles.