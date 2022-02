Õpetaja Vello Saage – legendaarne mees juba oma eluajal

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„See raamat on minu meelest eelkõige kummardus õpetaja elukutsele. Kummardus kõikidele nendele õpetajatele, kes teevad seda rasket ja tänuväärset tööd armastuse ja pühendumusega,” ütleb raamatu üks koostajaid, eesti ajakirjandusloolane, Tartu Ülikooli raamatukogu juht Krista Aru.

“Saage oli ilmselgelt väga andekas inimene. Arvan, et kui ta poleks olnud suurepärane ja loominguline õpetaja koolis, siis oleks ta olnud suurepärane eesti keele uurija ja õppejõud ülikoolis,” lisab kasvatusfilosoof Airi Liimets.

***

Selline raamat õpetajast on tegelikult üsna erakordne.

Airi Liimets: “Kandsin seda ideed endas vähemalt viis aastat. Teadsin ka, et 100. sünniaastapäev on see verstapost – s.t kas teha nüüd või siis enam mitte kunagi. Pöördusin oma mõttega kooliõde Krista Aru poole, kes on 8. keskkooli lõpetanud aasta enne mind, ja siis see protsess meil käivituski. Põhiosa raamatust moodustavad Saage õpilaste – kooli vilistlaste – mälestused. On muidugi kahju, et tekstidega pole esindatud juba meie hulgast lahkunud Saage väga tuntud õpilased (nt luuletaja Mari Vallisoo, näitlejad Raine Loo ja Kuno Otsus, ajakirjanik Aarne Rannamäe jt).