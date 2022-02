Internetist taimi tellides veendu, et taimel oleks taimepass

Viljapuu-bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste haigus ning seda peetakse üheks ohtlikumaks viljapuude haiguseks. Kuna Eesti on nimetatud taimehaiguse suhtes kaitstav piirkond, tuleb erilist tähelepanu pöörata haiguse suhtes vastuvõtlike taimeliikide taimepassil olevate andmete nõuetekohasusele. Kaitstava piirkonna staatus antakse riigile või piirkonnale, kus taimekahjustaja ei ole kohastunud ega levinud, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate tingimuste tõttu.