Vastlakuklid: sama toode, erinev hind

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti Pagar pakub vastlakuklit nii jõhvikamoosiga kui martsipaniga. Põnev on see, et kahekaupa müüdavate kuklite kaaluks on 80 g ning kilohind 17,19 €/kg, neljakaupa müüakse aga 75grammiseid kukleid ning kilohinnaks 14,97 €/kg. Miks on kahekaupa müüdavad kuklid suuremad kui neljakaupa müüdavad?

Hiiumaa Köök ja Pagar müüb kukleid ka kuuekaupa ning kuklid on 65grammised, kilohinnaks 15,36 €/kg. Lõuna Pagarid nimetavad oma kukleid hoopis vahukoorekukliteks ning täidiseks on lisaks vahukoorele veel uudishimu äratav moos.

Lõunakeskuse Rimis saab kukleid tükikaupa osta ning seda juba tunduvalt soodsama hinnaga.