Saates „Käbi ei kuku...” vaatavad üksteisele otsa laps ja lapsevanem. Ühe pere kaks põlvkonda. Kuhu kukkus läbi ja mis rolli mängis selles känd? Kuidas vanem järeltulija kujunemisse on panustanud? Need on vaid mõned küsimused, mida saatejuht Sten Teppan stuudiosse tulnud külalistele esitab. Ja esitab neid tänase päevani, sest saade on jätkuvalt populaarne.