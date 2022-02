Omikrontüvi alles jõuab Ida-Virumaale ja neljanda laine hari on veel ees

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) kommenteeris eilsel pressikonverentsil, et omikrontüve laine näitab Euroopas stabiliseerumise märke, kuid Eesti koos teiste Balti riikidega on veel nakatumistega tõusuteel. “Kõigi eelduste kohaselt jõuab murdepunkt kätte selle nädala lõpus või tuleval nädalal. Haiglate koormus sellest nii kiiresti aga ei muutu.”

Eilehommikuse seisuga oli haiglas 352 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 208 vajas haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu. Ööpäeva jooksul avati haiglates 59 uut haigusjuhtu ja terviseamet näeb hospitaliseeritute arvus kasvutrendi.

Kiige sõnul on hea märk see, et vaktsineeritud inimeste osakaal haiglas on 20–25% ja võrreldes deltatüvega on haiglaravil viibimise aeg langenud 10–11 päevalt kaheksale.