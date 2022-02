Argo Ideon: kui eestlane leiab oma õnne Soomes, unustagem kadedus ja õnnitleme leidjat!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti ja Soome vahel on barjääre nii vähe, et lihtne koristajagi võib hakata end mõne tööaasta järel tundma soomlasena. Või vähemalt inimesena, kes tunneb end Soomes täiesti mugavalt, sealse ühiskonna reeglid on arusaadavad ning mõte Eestisse naasmisest tekitab pigem ebameeldivust. Eesti sisserändajail ei ole ka ambitsiooni, et Soome peaks hakkama end meie järgi kohandama ja ümber tegema. Eestlased võtavad Soomet, nagu see on ning harjuvad nii hästi ära, et muutuvad sealses ühiskonnas aja jooksul märkamatuks – see tähendab teistpidi, et võõras on muutunud omaks.

Kõige ootamatum sõnum Siimetsa intervjuudest värskelt linastuva filmi kohta ongi see, kuidas Soomes elavaist eesti päritolu lastest on välja kujunemas igati tublid soomlased. Kehvemal juhul unub neil eesti keelgi – oleneb muidugi, kas on võimalust seda igapäevaselt kasutada.