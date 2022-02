Maalehe populaarne krimisari saab järje – kümme suurepärast põhjamaa krimkat

Kesk-Soome jõest leitakse teismelise tüdruku surnukeha, aga see oli 30 aastat tagasi. Nüüd huvitub toonasest tragöödiast äsja töö kaotanud netiajakirjanik Saana. Samal ajal toimub Helsingis mõrv, kus surnukehale on põletatud krooni kujutis. Juhtumi uurimine tehakse ülesandeks raskeid aegu läbi elava kriminaalkomissari Jan Leino rühmale. Kuidas on omavahel seotud ammune surmajuhtum ja värske mõrv ning kes on salapärased kuningad?

Olssoni raamatute peategelane Harry Svensson, mõistagi ajakirjanik, jõuab pärast luhta läinud seiklust öises Malmös tagasi oma hotellituppa ja märkab naabertoa irvakil ukse vahelt magavat tuntud artisti, kelle kõrval lamab surnud naine. Loomulikult peab sellest ilmuma artikkel. Peagi toimub Göteborgis üsna samasugune mõrv. Tapetud on Svenssoni tuttav. Algab sarimõrvari tagaajamine, kusjuures ajakirjaniku seisukohalt on väga soovitav, et päevavalgele tuleks vaid osa tõest.

„Varjusurm” on esimene raamat ajakirjanik Henning Juuli saagadest. Üksikust telgist Oslo haljasalal leitakse rinnuni maasse kaevatud naise laip. Ta on kividega surnuks loobitud, tema seljal on piitsaarmid ja tema käsi maha raiutud. Juul kaotas kahe aasta eest tulekahjus poja. Nüüd, tööle naastes, peab ta uurima tapetud naise lugu, ja kuigi õige pea leiab politsei kahtlusaluse, saab Juul aimu, et kogu asi on palju keerulisem.

Iraanist Taani pagedes kaotas kuulus luuletaja Manash Ishmail silmist oma naise Amina, kes on nüüd otsekui maa alla vajunud. Manash Ishmail palub abi ajalehe Globalt Londoni korrespondendilt Nora Sandilt, et too aitaks tal naise üles leida. Amina jälgi ajades satub Nora varjatud paikadesse, kus illegaalsed pagulased end lakkamatus hirmus ametivõimude eest peidavad. Nora õpib tundma maailma, kus mõned inimelud on vähem väärt kui teised.

Susanne Jansson, „Ohvriraba”

Kui ei teaks, et „Ohvriraba” on kirjutanud rootslanna, võiks arvata, et tegu on järjekordse Eesti tumeda külakrimkaga. Samaga tuleb tunnistada, et Susanne Janssoni debüütromaan – vihmase ilma Nordic noir – on õnnestunud. Kõik elemendid on kenasti paigas: tume taust, sinna juurde kuuluvad inimesed, mõned päikesekiired, mis pilvede vahelt paistavad, kontrastid... Mahe lugemine, aga mitte enne rabamatka.

Mõistetamatul kombel tõmbab inimesi lapsepõlvemaile ka siis, kui need pakkusid omal ajal õudu ja õõvastust. Nathalie, noor bioloog, naaseb raba manu. Tegema teadustööd, ent samas ka otsimaks tõde selle kohta, mis aastaid tagasi juhtus ja miks. Kui ühel päeval leitakse rabast surnukeha, tasku täis münte, on politseil alust uurida, milliseid kurje saladusi raba endas tegelikult peidab.

Anders de la Motte ja Måns Nilsson, „Maakleri surm”

Anders de la Motte on Rootsi üks säravamaid krimiautoreid, kelle looming on vallutanud ka Eesti krimkafännide südamed. Nüüd otsustas ta koomikust kirjaniku Måns Nilssoniga alustada uut sarja, mis lööb Rootsimaal laineid.

Päikeselisel juunipühapäeval leitakse Österlenis ilusas Gislövshammaris ostjatele uut maja näidanud maakler Jessie Anderson surnuna, ent kas Hadese kuningriiki lahkumine on mõrv või õnnetus? Uurimisse haaratakse järsk ja kohmakas komissar Peter Vinston, ehkki tegelikult on ta siinkandis üksnes puhkusel. Vinston saab abiliseks kogenematu, ent ambitsioonika ja terase, aga närvidele käiva kohaliku konstaabli Tove Espingi. Kuid töö vajab tegemist.