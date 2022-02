Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Looduskaitse on XXI sajandi suurim edulugu. Kunagine missioonitundel põhinev vastupanuliikumine on nüüd peavool, milles kahtlemine on poliitiline enesetapp. Euroopa Liidu elurikkuse strateegia sihtarv 30% maast kaitse alla tähendab, et pea kolmandik inimese peamisest tootmisvahendist toodab peagi looduskaitset ja ei midagi muud. Tegu on võimsa tööstusharuga, millele peavad hakkama rakenduma ka vastavad regulatsioonid.