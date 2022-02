Ingveris on väge ja maitset! Kes soovib seda taime ise kasvatada, võiks algust teha juba täna

Looduslikult on ingver pärit Lõuna-Aasiast

Esimesed kirjalikud allikad ingveri kohta pärinevad Hiina filosoofi Konfutsiuse sulest umbes 5. sajandist eKr. Väidetavalt sõi ta igal toidukorral ingverit, sest uskus, et see pikendab eluiga. Veidi hilisemate kirjalike märkmete põhjal on teada, et taime võeti pottidega merereisidele kaasa, et skorbuuti ennetada.

Vahemere äärde ja sealtkaudu Euroopasse jõudis ingver ilmselt araablaste abil. Keskajal oli ingver Euroopas väga kallis ja haruldane vürts, kuid tema ravitoimeid tunti hästi. Kariibi mere saartele ja Kesk-Ameerikasse jõudis ingver 16. sajandil, kui hispaanlased hakkasid teda Euroopasse eksportimiseks kasvatama.

Praegusajal kasvatatakse ingverit kõikjal troopilistel aladel. Suurimad viljelejad on Hiina, India, USA, Indoneesia, Tai, Bangladesh, Austraalia, Nigeeria, Sansibar, Jamaica ja Barbados. Kõige enam kasvatatakse seda taime Indias, suurim eksportija on Hiina. Hiina päritolu toodang hõlmab mõnede allikate järgi ligi poole maailmaturu ingverist.

Ingver on kasvukoha suhtes üsna leplik

Kõige paremini edeneb ta siiski soojas ja niiskes keskkonnas. Muld peaks olema hea veerežiimiga ja kasvupinnaseks vähemalt 30 cm paksune orgaanikakiht.

Ingveripõldudel kasutatakse niisutussüsteeme, et taimedel oleks terve kasvuaja vältel piisavalt vett. Maapind kaetakse multšiga, mis aitab hoida mullaniiskust ja vältida umbrohtu. Risoomid kaevatakse välja siis, kui taime maapealne osa on kolletunud. Uue mugula arenemine võib aega võtta kuni kümme kuud. See seletab, miks Eestis ei saa õues ilmselt kunagi ingverit kasvatada.

Siiski võib proovida kasvatada ingverimugulat lillepotis. Veel lihtsam on see siis, kui sul on kasvuhoone. Selleks peaksid veebruaris-märtsis leidma poelettidelt pungadega risoomitüki või koduste vahendite abil pungad välja meelitama. Leota risoomi ööpäev vees ja pane seejärel veeanuma kohale. Pungad võiksid ilmuda paari nädalaga.