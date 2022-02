Arvate, et Eestis on toit kallis? Maksin just Ameerikas elementaarse lihavaba toidukorvi eest 149 dollarit!

Suuremad üllatused tulid kuivainete osakonnast. 1,3kilone pastapakk oli kuus dollarit ja kaerahelbed üheksa dollarit 800 grammi eest! Kaerahelveste ja muu pudrumaterjali puhul on tegu järgmise artikliga, mis USAs alati on kulukam olnud – eriti kui kõige kehvema kvaliteediga helbega leppida ei taha –, aga need hinnad tulid ka minule üllatusena.

Inflatsioonimäär USAs oli detsembris seitse protsenti – kõrgem, kui viimase 40 aasta jooksul nähtud, ning hinnatõus ei ole jätnud puutumata pea ühtegi sektorit. Tuleb välja, et toidukaupade hulgas jäi mul kõige hullem nägemata, sest üldisest inflatsioonist mitu korda kõrgem tõus on olnud lihaosakonnas. Veiseliha oli näiteks novembris 20,9%, peekon 21% ning hakkliha 13,9% kallim kui aasta tagasi. Kokku võib lihatoodete arvele panna umbes neljandiku kogu toidu hinnatõusust.

Põhjusi on mitu – oleneb, kellelt küsida. Valitsusametnikud on süüdistanud Ameerika lihatööstust oma võimu ärakasutamises turul ja hindade kunstlikult kõrgeks ajamises.