Aasta ja ligi kaks miljonit süsti hiljem – on selgunud, kes annavad vaktsiini kõrvalmõjudest enim teada

Koroonavaktsineerimise algusest kuni tänavu 6. veebruarini on ravimiametile esitatud kõrvalmõjude kohta 6810 teadet. Kolmveerand neist on laekunud naistelt ja kõige sagedamini on nende vanus 30–59.