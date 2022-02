Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuna Eesti Laul kuulub vaieldamatult meie meelelahutusmaastiku tähtsündmuste hulka, on just vahetult enne finaali väga paslik üle vaadata, kes on kerkinud favoriitideks ja kes ootamatult juba poolfinaalides põruma pidid.

Pärast möödunud aasta detsembris lõppenud veerandfinaale tundus, et ees on ootamas üks tasavägisemaid Eesti Laulu võistlusi läbi aegade. Kokku olid tulnud nii Eurovisiooni veteranid kui ka päris värsked artistid, kelle lood jäid kohe silma, neist said arvestatavad hitid raadiotes ja voogedastusplatvormidel. Kahjuks või õnneks on enne suurt Eesti Laulu finaali esile kerkinud kolm-neli kindlat favoriiti.