Vaata, millise hinnaga saab sellel aastal turult seakooti ja vastlakukleid

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Seakasvatajad kurdavad, et on söödavilja ja energia kiire hinnatõusu tõttu pidanud leppima hoopis madala kokkuostuhinnaga (1,20 eurot/kg), mis on kolmandiku väiksem kui tegelikud tootmiskulud, kuna hinda dikteerivad teised Euroopa tootjad, kes pakuvad sealiha odavamalt. Nii on mitmed Eesti seakasvatajad oma tegevuse juba lõpetanud. See on mõttekoht ka turule minnes, olgu siis seajalgu või muud lihakraami ostma. Kaup olgu kodumaine, kui on tahtmine oma tootjaid toetada!