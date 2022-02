Kellele küll võiks meeldida tuisk?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Kuidas sulle meeldib Tuisk?“ – „Soojas toas ja aknast välja vaadates ... täitsa meeldib!“ – „ Ei, ma mõtlesin Tambet Tuisku, seda näitlejat…“

Maalehe ajakirjanik Rein Raudvere uuris üheksa aasta eest välja, et meil on ilmastikunähtustega seotud perekonnanimedest kõige levinum Tuisk. Siis elas Eestis 484 Tuisu-nimelist inimest, tänavu juba 506! See nagu viitaks kliimamuutustele, kaudselt küll – ekstreemsete ilmanähtuste arv on ju kasvanud aasta-aastalt.

Kõige tuisusem aeg on jaanuar-veebruar. Ajaloost võib aga leida teateid palju hilisematest tuisuaegadest. Näiteks olid 1867. aasta 28. mail Tallinna ja Rakvere ümbruses nii tugevad lumetuisud, et Tallinnas sai veel 1. juunil saaniga sõita! 1884. aastal teatas ajaleht Sakala lumemöllust Jüri kihelkonnas, kus „üks talu oli katuseni lume alla maetud, selle väljakaevamiseks kaks päeva kulunud“.