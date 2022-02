NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kevad veel ei tule: ees ootab hoopiski tugev tuul ja temperatuuride heitlus

Ilm on väga tujukas ning kukerpallitab termomeetrinäitudega ikka üle ja alla 0°. Nii ei saa eales kindel olla, et pind jala ja autorehvi all karedat kindlat kulgemist pakub.