KEVADe koostamist koordineeriva eelarve- ja strateegiaosakonna nõuniku Krista Tõnissoni sõnul on juhtkomisjon kokku pandud nii, et oleks esindatud asjakohased teised ministeeriumid ning kaasatud huvirühmi koondavad olulisemate katusorganisatsioonide esindajad.

Töörühmade kohtumiste ja aruteluseminaride korraldamine annab võimaluse kaasata arengukava koostamise protsessi võimalikult operatiivselt erialaeksperte ja teadlasi. Kursis saab püsida veebiaadressi envir.ee/kevad kaudu.

Seni on keskkonnaotsuste tegemisel mõjusid regionaalarengule, töökohtadele, toidujulgeolekule ja majandusele hinnatud pigem pealiskaudselt. Juhtkogu liige, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak on senise protsessiga muus osas rahul, kuid tõdeb, et see on nende üks murekohti.