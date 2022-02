Meenutades Juhan Smuuli

„Teemaõhtu” juhatab sisse esmakordselt 1982. aastal ETV ekraanil olnud saade „Tormi poeg. Juhan Smuul 60”, kus Juhan Smuuli kui sõpra, kolleegi ja kirjanikku meenutavad helilooja ja koorijuht Gustav Ernesaks, kirjanik Villem Gross, luuletajad Mihhail Dudin, Rassul Hamzatov.

ETV arhiivis on ka 1982. aastal üles võetud draamateatri lavastus „Polkovniku lesk”. Mikk Mikiveri käe all valminud lavastuse nimiosas särab värvikas Ita Ever, teistes rollides mängivad Lembit Ulfsak, Maria Klenskaja, Aare Laanemets, Rita Raave jt.

ETV2 ekraanil on lavastus kell 20.15.