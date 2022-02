HARULDASED FOTOD | Miks kandis silmapaistev osa Leedu metsavendi hipilikke pikki juukseid?

Leedus ei moodustatud II maailmasõja ajal SS-diviisi nagu Eestis ja Lätis, aga see ei tähenda, et leedukate relvastus oleks nõukogude okupatsiooni naasmisel olnud kehvem.

1944. aastal rääkis endine Leedu armee kindral Povilas Plechavičius sakslased nõusse moodustama tema juhtimisel kohalik territoriaalkaitsevägi. Tugevat, pea 10 000-pealist struktuuri kasutas Plechavičius selleks, et takistada SSi edasist mobilisatsiooni. Nii kasvasid erimeelsused tema ja kohalike SSi komandöride vahel, nii et 1944. aasta 9. mail, nädal enne vahistamist, andis ta meestele käsu relvadega ja mundrites metsa minna.

1944. aasta suvel okupeerisid nõukogude väed taas Leedu alad ja metsavennad alustasid oma võitlust. 1945. aastal oli Leedu metsades ligi 30 000 partisani, peamiselt ligi 200 mehest koosnevates rühmades. 1944. aasta 1. juulil kuulutas esimene suurem partisanide organisatsioon Leedu vabaduse armee sõja Nõukogude Liidule ja hakkas võitlejaid koondama, rõhutades, et ükski võitlusvõimeline mees ei tohi jätta Leedut ja läände põgeneda.

Aga miks on võitlejatel pikad juuksed? Vaata galeriid ja loe edasi artiklist!