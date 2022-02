Endine pankur hakkas kasvatama maailma kalleimat vürtsi

Kuna safranikasvatus ja -korje on raske käsitsitöö, on see tõusnud maailma kõige kallimaks vürtsiks, mille hind on olenevalt kvaliteedist 10 000–15 000 eurot kg eest.

Meelis Laube töötas varem nii Eesti Pangas kui Stenbocki majas Euroopa Liidu sekretariaadis majanduse-rahanduse alal, aga nüüd sukeldus ta aiandusse. Aiandushuvi on tal pärit lapsepõlvest, sest tema suguvõsas on lillekasvatus au sees.

Maailma kõige kallima maitseaine kasvatusega hakkas ta katsetama seetõttu, et Gotlandil kasvatatakse samuti safranit.