JURIST VASTAB | Kas isa uus abikaasa muudab pärijate ringi?

Elan koos elukaaslasega oma isa ja tema uue abikaasa majas. Minule teadaolevalt ei ole isa ega tema abikaasa teinud testamenti ega kinkelepingut – nad on vaid öelnud, et kõik läheb kunagi loomulikku teed pidi. Soovin küsida, milline on antud olukorras see loomulik tee – kas ma saan õigesti aru, et olenevalt sellest, kas siit ilmast lahkub enne mu isa või tema abikaasa, on ka lõpptulemus erinev? Mul on veel vend. Isa uuel abikaasal lapsi ei ole (tema lähimad sugulased on surnud õe lapsed).