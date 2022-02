SEADUSEMUUDATUSED | Mis päeval hakatakse tulumaksutagastust välja maksma? Suurenes maksuvabastus FIEdele. Kus COVIDi tõendit enam ei nõuta?

Suurenes maksuvabastus FIEdele

Kui varem sai füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot, siis nüüd kuni 5000 eurot. See soodustus kohaldub ka töödeldud põllumajandussaadustele.

Väliüritustel COVIDi tõendit enam ei nõuta

Alates 14. veebruarist saab korraldada välitingimustes üritusi ja tegevusi nii, et inimestelt ei nõuta enam COVIDi tõendi esitamist. Õues toimuvate tegevuste ja ürituste tõendinõude kaotamisel arvestati asjaoluga, et koroonaviiruse leviku risk vabas õhus on väiksem kui siseruumides. Nakkusohutuse tagamiseks peavad ürituste korraldajad vältima inimeste tihedat kogunemist, arvestama osalejate või pealtvaatajate lubatud arvuga ja neid vajadusel hajutama; jälgima, et tihedalt koos viibitaks võimalikult lühikest aega (nt võistluste stardialad, ürituste sissepääsud jms). Ka õues toimuvatel üritustel on soovitatav kanda maski, kui tegevus seda võimaldab.