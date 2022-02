Kust leida vääriline vastane Putinile? Saksa soost naisi paistab see macho-mees alateadlikult pelgavat

Visalt nagu augustikuine udu soosaarte ümber mähib Euroopat endasse legend Vene tsaaride kõikvõimsusest ja üüratust kavalusest, millele eurooplastel mitte kedagi vastu panna pole. Kõige kaunimalt kurdab sel teemal Anne Applebaum oma viimases artiklis "Why West's Diplomacy with Russia Keeps Failing?".