Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul oodatakse rahaturgudel praegu valdavalt, et kuue kuu EURIBOR võib positiivseks muutuda 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses ja siis hakkaks see mõjutama ka siinsete eluasemelaenuvõtjate intressimakseid. “Üldiselt ei oodata siiski, et kuue kuu EURIBOR võiks lähiaastatel üle 1% taseme kerkida.”

Mis juhtub aga meie kodulaenumaksetaga EURIBORI tõusmisel? Arvutasime selle täpselt välja.