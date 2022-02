Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Enamik ehk 58% vastajatest arvab, et Venemaa hoiab üleval pingeid, saavutamaks oma poliitilisi eesmärke, aga otsest rünnakut ei tule. "Seda rünnakut oodatakse juba nagu näidendi algust vabaõhuteatris. Mis oleks Venemaal takistanud juba rünnata, kui kavatsetakse seda teha?" püstitab üks lugeja küsimuse. "Sõja algus lükkub veel sadu kordi edasi. Põhjus selleks on maailma kõrgeimas nafta hinnas," on teine kindel.