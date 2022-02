Hindrek Riikoja: kui tahad riigiga rääkida, kohtad kuudepikkust järjekorda

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Päris inimeseni – mitte veebivestluse või kõnerobotini – jõudmine on keeruline pea kõikjal. Kahetsusväärselt tihti on aga just teenindussaalid ja seal töötavad inimesed esimeste seas, mida asutus lõikama asub, kui valitsus taas kord kolme- või viieprotsendilist tegevuskulude kärbet nõuab. Just nii on juhtunud näiteks PPAs, kus 11 teeninduspunkti lahtiolekuaega hiljuti nädalas viielt päevalt kolmele kärbiti.

Selles ei pea siiski süüdistama PPA juhti Elmar Vaherit. Kui tal on valida, kas ametnikku tuleb oodata tunde kuriteopaigal või venib dokumentide esitame teenindussaalis, siis valib ta neist ebamugavustest teise. Kuidas teisiti saakski.

Vastutus asjade sellise käigu eest lasub ikkagi valitsusel ja riigikogul.