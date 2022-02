Kopli kalmistule on maetud väärisesemed

Patarei vanglas sõbrunes ta ühe mehega, kes oli vallaline ja kelle pere oli juba varem saadetud Siberisse. Kuulnud, et isal jäi maha abikaasa ja kaks väikest last, otsustas mees, et joonistab mu isa mantlinööbile Kopli kalmistu plaani, ta oli kalmistule matnud oma perekonna kulla ja väärisesemed. Nad olid arvanud, et mantlinööp ei paku kellelegi huvi.

Mees öelnud isale, et kui pääsed eluga, siis lähed ja kaevad need välja, et lapsed saaksid inimväärselt kasvada. Ja kui tema pääseb, annab need minu emale laste kasvatamiseks. Mees arvanud, et surnuaiad ei sega bolševike ,,uue elu ehitamist”. Ometi segasid.