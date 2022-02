Niipalju siis pensioniks raha kogumisest!

Paigutasin III pensionisambasse 2020. aasta lõpul ühe (1) euro, et jälgida, mis sellega juhtuma hakkab. Vahepeal oli investeering kasvanud juba 1,05 peale. Mõtlesin, et kuna rahapaigutus on olnud sedavõrd edukas, siis on mõtet traditsiooni jätkata ning 2021. aasta lõpus lisasin veel ühe euro.