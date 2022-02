Laps veerib tähti, täiskasvanu rahatähti, pensionär veeringuid.

Üks ihne peremees sundinud sulast koera kombel öösiti õues vahti pidama ja koera kombel ka haukuma. Koera polnud talus enam ligemale aasta olnud ‒ ikka sellepärast, et koera söögi pealt kokku hoida. Sulasele see koeraks olemine ei meeldinud, aga polnud parata, peremehe käsku tuli täita.

Hommikul, kui peremees aida juurde läks, nägi ta, et aidauks oli lahti murtud: liha- ja võitünnide kaaned vedelesid põrandal, suhkrukoti suu oli avatud, tangukott kadunud. „Kes muu kui varas käinud! Aga kus siis sulane oli, et ta varast ei takistanud, teda kinni ei võtnud?“ mõtles peremees. „Jaan, tule otsemaid siia!“ käratas ta. „Kas sa magasid terve öö, et varast ei näinud, ei kuulnud?“

„Millal koer enne õuest tuppa tulnud on, et peremeest välja kutsuda? Haukumise peale peab ikka toasolija ise välja vaatama tulema! Mina olen alati oma tegemisi ja kohustusi truult täitnud, nii ka koeraks olemist. Kui peremees arvab, et koer nalja tegemiseks on, siis ei ole teda tarviski,“ ütles sulane.