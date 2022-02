Argipäev dementse eakaga: “Õudne hirm oli kogu aeg.”

Dementsus on maailmas üha suurenev probleem. Ka Eestis mõjutab see iga päev kümnete tuhandete inimeste elu. Nende olukord on keeruline. Ühelt poolt peetakse loomulikuks, et vanemast peast läheb inimene väheke imelikuks. Teisalt on see ikkagi ka kuidagi häbiväärne ja piinlik, tõdeb ema tõbe lähedalt näinud Heidit Kaio. Ning raskemal juhul tähendab dementse hooldamine tema lähedasele ööpäevaringset pinget ja ühtlasi sissetuleku kaotust.