Vladimir Solovjovi saates testib Kreml Vladimir Žirinovski suguste tegelaste vahendusel välja uusi ideid ning kui need avalikule arvamusele peale lähevad, võetakse kasutusele.

„Suur Ameerika, tohutu Euroopa, nii palju relvastust ja rikkust. Aga see kõik võib lõppeda sellega, et osa Euroopast ei ole enam olemas. Ei ole enam Kiievit, Varssavit, Riiat, Tallinna ja Londonit!” teatas Žirinovski hiljuti propagandist Solovjovi saates siis, kui Kreml testis, kas venelased kiidavad Ukraina ründamise heaks.

Ajakirjanik Dmitri Muratovi hinnangul pole Ukrainat rünnatud veel ainult selle pärast, et 70% venelastest on sellele vastu: „Ehkki Vene televisioonipropaganda on ramminud igasse 145 miljoni inimese ajusse.”