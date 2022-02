Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Milleks häirida oma rahulikku elurütmi võistluste, konkursside ja veel enam, eksamitega? Milleks eksam, kui kõik teavad, et ma oskan niigi? Muidu oskan hästi, aga pagan, eksami ajal lähen täiesti endast välja, kõik on justkui peast pühitud! On see aus?

Järgmiste sammudena tuleks ette võtta kiituskirjad, ja kui nendega ühel pool, siis armastuse laiemalt, sest teame kõik väga hästi – see, kes suudab tuliselt armastada, see oskab ka vihata.