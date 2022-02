Oksjonil 5 miljoni euro väärtuses 405 hektarit kinnistuid, sh lubjakivikarjäär

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil kokku 45 kinnistut, millest üks on kaeveloaga Reinu lubjakivimaardla Reinu III lubjakivikarjäär. Kokku on oksjonil 405 hektarit maad, 4 994 200€ väärtuses. Oksjonil pakkumise esitamise tähtaeg on 01. märtsil kell 14.00.