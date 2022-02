Madis Jürgen: mis nimi on su kodumetsal ja põllul ja ojal?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kunagi luges Ants mulle üles oma koduümbruse metsatukad, niidud, põllusiilud, künkad, orud, soomülkad ja talukohad – talle on neist rääkinud vanaema ja vanaisa.

Mõned panin kirja: Kureda kärk (mägi), Brasiilia (soe päikeseline koht kodutalu lähedal), Määraaugu mägi, Miidi salu (üks hõredam metsatukk), Härjakurgu soon (koht, kus vesi jooksis üle tee), Süteaugu mägi (kus vanasti tõrva aeti), Jänekse-Jussi (kus kunagi elas vanamees, kes paeltega jäneseid püüdis), Võllimäe nõgu, Saueaugu soonik (ka üks märjem koht), Veneoja soo, Hirsi soo, Annukseoja, Hanepaju (metsakoht), Sanka-Anne saun. Need kohad on kõik Antsu kodukohast viie kilomeetri sees.

Peale Antsu ei tea neid nimesid enam keegi. Paikseid inimesi on mõni üksik, enamikul juured mujal.