Kommentaaridest selgus, et paljud lugejad kavatsevad pidupäeval nautida kilu. Kapten Schults märkis, et tema heiskab lipu ja vahib telerit. „Proua hõiskas, et tõi kalapoest kilu. Niisiis söön vabariigi aastapäeval kiluleiba. Olengi seega täiesti valmis patrioot ja väheste vahendite abiga kusjuures.” Eve kirjutas, et nende perel on traditsiooniliselt laual isetehtud meekook, kiluleivad ja salat.

Aita oli leidnud uue salatiretsepti – kiluga "kasuka", mida plaanib kindlasti valmistada. Ta lisas, et presidendi kõnet tahab ka kuulata. Seevastu Mati lubas süüa kiirnuudleid.