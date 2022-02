Pärnumaa talupidajate liider ja nõuandja Olavy Sülla saab teenetemärgi

“Olavy on oma ala tippkonsulent, ta on väga pikalt pakkunud väga olulisi tugiteenuseid põllumajandustootjatele. Nõuandjana on Olavy Sülla üle Eesti tuntud ning ise küll mitte talu pidades on tema süda ja teod olnud alati Eesti põllumajanduse juures,” tunnustab Ats. Ta rõhutab, et Olavy on aktiivselt kaasa aidanud ka põllumajanduspoliitika kujundamisele ja seisnud selgelt selle eest, et kõiki põllumajandustootjaid, hoolimata nende suurusest, koheldaks õiglaselt.