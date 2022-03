Piret Tali: kui saaks kätte ühe kenade kõvade palkidega sada aastat vana rehetare nagu esiisadel!

Miks muidu ikka linnas unistatakse, et kui saaks aga kätte ühe kenade kõvade palkidega sada aastat vana rehetare nagu esiisadel! Või on see kooliraamatus mõnel pildil olnud?

Ainult selle väärt paiga asukohaga on segased lood. Peaks see üksiti olema nii metsa sees kui mere ääres. Või vähemalt jõekese või järvekese lähedal. Mitte linnast kaugel, aga metsiku looduse sees hea asfalttee otsas.

Samas oleks aga see kena tareke võimalikult omaette maanurgas ja naabritest kaugel. Et poleks teist külameest üle aia vahtimas ega õiendamas. Saaks vajadusel palja tagumendiga saunast üle õue tulla, kannu mõdu aidatrepil lasta ja sõõmu rammusat maaõhku sisse tõmmata. Vaat see oleks linnamehe jaoks elu.