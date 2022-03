Argo Ideon: väike kavalus, aga vaat kuidas see mängu külge kleebib!

| PANIN TÄHELE | Äraarvamismängud on tohutult põnev ajaviide.

See seletab ka internetimängu Wordle tohutut populaarsust, seal tuleb maksimaalselt kuue katsega arvata ära viietäheline ingliskeelne sõna. Kui sinu pakutud sõnas on õige täht õigel kohal, värvub see roheliseks, aga kui õige täht vales kohas, kollaseks. Eestikeelsete sõnadega mängimiseks otsige üles rakendus Sõnur.