Põlvkondade hoiakutest rääkimisel on alati suur oht üle üldistada, sest sama põlvkonna esindajad ei ole kunagi täiesti ühesugused, kuid mingeid ühisjooni võib siiski leida. Meie noorema põlvkonna jaoks ei ole Venemaa poliitikaga ning sõjaga seotud ohud olnud nii kõrgel kohal, sest nende inforuum ja isiklik kogemus on täiesti teistsugune. Seda ei peaks isegi ette heitma, sest mõnes mõttes on eelmiste põlvkondade üks töö mõte olnud järgnevaid põlvkondi sellest murest võimalikult palju vabastada ja anda võimalus muuga tegeleda.