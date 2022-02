See, mis praegu Ukrainas toimub, on põllumeeste sõnul nende välismaalastest töötajate jaoks õudne ja masendav.

„Kolm meie töötajat sõitsid kohe Ukrainasse tagasi, kes naisi-lapsi ära tooma, kes Ukraina eest sõtta,“ teatas Kaska-Luiga talu noor peremees Marek Kruusla Põlvamaalt. Ta lisas, et praegu on nende pereettevõtetes tööl üle kümne ukrainlase.

„Ühel minu töötajal on ema sõjaväearst, teise poisi õde on piirivalvur sellel lennuväljal, mida nüüdseks on pommitatud, kolmandal on naine ja väikesed lapsed Ukrainas, võite juba ette kujutada, mis meeleolu siin valitseb,“ ...