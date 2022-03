„Soo“ – kindla peale minek

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!„Soo“ tootjad Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions ning loojate tandem – režissöör Ergo Kuld ja stsenarist Martin Algus – olid ka Lutsu-ainelise „Talve“ (2019) sünni taga. Ilmselt "Talve" edu – kogus avanädalavahetusel üle 43 000 vaataja – innustas Lutsuga jätkama. Jah, rahvakirjaniku nimi toob publiku kinno, ja kui filmitegijad on professionaalsed ning head, siis on see kindla peale minek.