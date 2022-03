JURIST VASTAB: Kas naine võib korteri müügist saadud raha jätta üksnes endale?

Päritud korteriga võib tegemist tulla. Foto: Jaanus Lensment

Oleme abielus olnud üle 40 aasta, meil ei ole mingit abieluvaralepingut tehtud. Nüüd sai minu naine päranduseks korteri ja tahab selle maha müüa. Minule see mõte ei meeldi, aga naine ütles, et see on tema isiklik vara, see ei ole abikaasade ühisvara, nii et selle korteri müügil ta ei pea minult luba küsima. Palun selgitage, kas see on nii? Kellele kuulub abielu kestel saadud pärand? Ja kas naine võib ka korteri müügist saadud raha jätta üksnes endale? - Maalehe lugeja