UUSI SEADUSI

Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste toetuseks saab annetada raha tulumaksuvabalt mitme aktiivselt humanitaarabiga tegeleva organisatsiooni kaudu, näiteks läbi Punase Risti, Mondo, Pagulasabi ja Ukraina Kultuurikeskuse. Tulumaksusoodustusega heategevuslike ja avalikes huvides tegutsevate ühingute nimekiri on leitav maksu- ja tolliameti kodulehel. Nimekirjas olevatele ühingutele saavad ettevõtjad tulumaksuseaduses sätestatud piirides annetada maksuvabalt. Inimestel on aga võimalik nendele ühingutele tehtud annetused hiljem oma maksustatavast tulust maha arvata.

Ukraina kodanikud saavad viisa lõppedes Eestis edasi viibida

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori otsusega tohivad Ukraina kodanikud, kelle Eestis viibimise alus on peatselt lõppemas, Eestis ajutiselt edasi viibida. Need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema. See otsus kehtib ajutiselt kuni uue korralduse tegemiseni. Samuti saavad nüüdsest Eestisse viisavabalt siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi. Kui Ukraina kodanikul, kellel lähiajal lõpeb luba Eestis töötada, on soov seda jätkata, peab tema tööandja selle taas registreerima politsei- ja piirivalveametis.