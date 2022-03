Rainer Saks: kasutame selle ajaakna ära, et end lõplikult Venemaa mõjusfäärist lahti haakida

Eesti on seni suutnud endale avanenud ajaaknad paremini ära kasutada kui mitmed teised riigid. Ukraina sõda avab veel ühe sellise võimaluste akna, mis tuleb igal juhul oma julgeoleku tugevdamiseks maksimaalselt tööle panna. Me keegi ei tea, kaua see kestab, aga kui Venemaa ei muutu, kulub neil Ukrainaga tegelemiseks ja oma relvajõudude taastamiseks vähemalt kaks-kolm aastat.

Lääne esimene ülesanne on seda perioodi maksimaalselt pikendada ning pärssida Venemaa võimet taastada sõjaväe ründevõime ja majanduslik potentsiaal. Seega tuleb praegu maksimaalselt pingutada hästi sihitud sanktsioonide nimel, et Venemaa ei saaks arendada kõrgtehnoloogilist relvastust ja majandust.