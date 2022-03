Triin Vihalemm: on hea, kui erinevate strateegiatega inimesed omavahel suhtlevad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ütlesite jaanuaris, et vajame rohkem harivat ja arutlevat suhtlust. Mida täpselt silmas pidasite?

Rahuliku ja argumenteeritud arutluse all pidasin silmas laiemat konteksti, et ei selgitataks ainult mingite otsuste tegemist või mitte tegemist. See tähendab pikemaid intervjuusid spetsialistidega või telesaateid, kus inimesed saavad väidelda.

Teadusnõukoda on ka ise refereerinud nupukesi kõrgelt hinnatud ja tugeva eelretsenseeringuga teadusajakirjadest nagu Nature või Science, jagades neid infokilde koos viitega originaalile, näiteks Kriis.ee lehe kaudu. Igal teisel nädalal kohtuvad teadusnõukoja liikmed ajakirjanikega, lisaks jooksvatele teemadele on laiema konteksti tarvis ette valmistatud ülevaated uuematest teadussõnumitest.

Sotsioloogina olen ma ülikriitiline avalduste osas, mis tehakse kogu rahva nimel. Või esindades kõiki murelikke lapsevanemaid, vaeseid vanainimesi või venekeelset elanikkonda.