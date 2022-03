Kirjad Ukraina kunstnikult: olukord on kohutav! Kõikjal me ümber on sõjategevus. Ainuke mõte on, et ehk läheb hästi ja jääme ellu!

„Paar nädalat tagasi käisid poel külas Ukraina loomeettevõtjad, nende seas ka mõned kunstnikud,” räägib Tartu Aparaaditehases tARTu poodi ja Varnjas asuvat Voronja galeriid vedav Raul Oreškin. Pärast kohtumist jäi ta suhtlema eeskätt Viktoria Berezinaga, kellega peeti plaani korraldada Tartus Hersoni linna kunstnike näitust ja müüki.

Kui Eesti vabariik oma aastapäeva tähistas, sai Raul Viktorialt ärevaks tegeva teate – ärkasime hommikul pommiplahvatuste peale. Muu hulgas pommitati Hersoni lähedal asuvat lennujaama. Viktoria andis teada, et õhus on hirm, teadmatus ja paanika, aga kõik püüavad rahulikuks jääda ja teha vajalikke toimetusi. Ta sedastas, et mobiilivõrk ei tööta, kuid internet siiski toimib. Poed on avatud, sealt sai vett ja sööki, ja et kokku on pakitud asjad – juhuks, kui tuleb ette võtta evakuatsioon.

Raul otsustas Viktoria kirja Facebookis oma seinal avaldada. Viktoria oli sellega nõus. Kirjavahetus jätkus. Teadmist polnud, kaua sidevahendid sõjatsoonis toimivad. Raul vahendas omalt poolt uudiseid Eestist ja maailmast ning Viktoria jagas oma kogemusi.