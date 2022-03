Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuressaare kesklinnas asub turuhoov, kus ühe platsi ääres on poed nagu Silja äri, Maie pood, kauplus Kristiina, Emmi minipannkoogikohvik, Ida sušibaar ja Ida stuudio, kuigi viimane on kohalike salainfo kohaselt nime saanud pigem endise asukoha järgi, aga popp tüdruklapsenimi on see praegu kahtlemata. Fakt, et üldse on veel poode, kus müüakse vaid üht laadi toodet, on imetlusväärne.