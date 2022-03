Mihkel Nestor: sanktsioonid viivad Venemaa eliidi pisaratesse

Kogu selle kompoti mõju Venemaa majandusele on muidugi karm, ent teisalt elab vene inimene raskused vähemalt lühiajalises plaanis üle. Toasoe, elekter ja bensiin on venelastel omast käest võtta ning kallimaks see ei lähe. Ka põhiliste toidukaupade hinnad suudab valitsus vast kontrolli all hoida. Rubla odavnemine muudab importkaubad muidugi kalliks, aga palju lihtrahvas neid ka muidu ikka tarbiks…

Eelkõige võib löök valus olla kohalikule eliidile. Nende jaoks on importkauba 25% hinnatõus korralik löök, sest Mercedesest Ladasse nad ilmselt ümber ei istu. Kindlasti valmistavad tuska ka lennukeelud, mis sunnivad puhkuse veetma Pariisi asemel Mahhatškalas.