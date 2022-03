Keeleõpetaja: ukrainlased on väga motiveeritud eesti keele õppijad

Kui vähegi võimalik, tutvustab õpetaja Riim oma sõpradele-õpilastele kohalikku kultuuri ja ajalugu. Siin on ta Jakob Liiva rollis.

Raivo Riim on üks paljudest eesti keele õpetajatest, kellel Ukraina sõjapõgenike saabumise järel peagi on käed-jalad tööd täis. Praegu on eraõpetaja Riimil kaks ukrainlaste keelegruppi: algajate ja edasijõudnute oma. Õpivad lihttöölised, kosmeetik, hambaarstid.